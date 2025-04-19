Ole Gunnar Solskjaer: Kötü zamanlar geçiriyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Göztepe'yle 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 "KÖTÜ ZAMANLAR GEÇİRİYORUZ" İlk yarıda çok iyiydik. Oyunu kontrol altında tuttuk. 2-0 da yapabilirdik. Rafa Silva'nın golü, çok küçük bir ofsayt. İlk yarıda gol aksiyonu çok iyiydi. İkinci yarıda ise golden sonra ise duygusal bir kırılma yaşadık. Duygularımızı kontrol etmekte zorlandık. Kötü zamanlar geçiriyoruz, bu neden olabilir. Golden sonra kontrolü kaybettik. Bunu düzeltmeliyiz. Semih'in pozisyonları var ardından, golü atabilirdi ama olmadı. REKLAM

"2. YARIDA KENDİMİZİ OYUNA VEREMEDİK" Kontrolü kaybettiğimiz için aslında ikinci yarıdaki değişiklikleri yaptım. Orta sahada çok fazla alan verdik. O yüzden 3 stoper ve kenarlarda iki oyuncu ile oyunu kontrol etmeye çalıştım. Onların ortalarıyla gol bulmaya çalıştık. İkinci yarıda oyunu kontrol edemedik, kendimizi oyunu veremedik ikinci yarıda. Semih'i de aldım oyuna ve neredeyse golü atacaktı aslında.

OYUNCULARINA GÖZDAĞI! Şampiyon olacağız diyemem. Elbette öncelik şampiyonluk. Ancak bunun öncesinde çalışmalıyız, gelişmeliyiz. Çok çalışmak, daha iyiye gitmek gerekiyor. 6 maç yeni sezon için belirleyici olacak. Hangi oyuncular bizle devam edecek bu 6 karşılaşma belirleyecek. 2-3 transfer dönemine ihtiyacımız var.

- Maç sonrası İsmail Köybaşı ile ne konuştu? İsmail Köybaşı, Beşiktaş'ta oynamış birisi, Beşiktaş'ın tarihinde olan birisi. İyi bir insan. Kendisiyle biraz konuştuk maçtan sonra. Bize karşı gol atmamış olsa daha mutlu olurdum. İyi bir karakter. Maçtan sonra birbirimize şans diledik. İzmir'de kazanan çıkmadı! Haberi Görüntüle