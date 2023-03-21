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Öldürülen Zehra'nın yakınları: Borcu yoktu, şüpheli zorla para almaya çalışıyordu

Antalya'da dün korkunç bir cinayete kurban giden inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın yakınları faille ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını söyleyen maktulün yakınları, kaçan şüphelinin zorla para almaya çalıştığını söyledi

Giriş: 21.03.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
Öldürülen inşaat şirketi sahibi kadının yakınları faili anlattı!
Öldürülen inşaat şirketi sahibi kadının yakınları faili anlattı!
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DHA

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Yılmaz F. (45) tarafından tabancayla öldürülen inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ın (40) yakınları, iddia edildiği gibi Çatal'ın borcu olmadığını, kaçan şüphelinin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 14.30 sıralarında Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İşyerine gelen Yılmaz F., iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Zehra Çatal'ın cenazesi, bugün öğle saatlerinde yakınları tarafından morgdan alındı. Çatal'ın iddia edildiği gibi borcu olmadığını belirten yakınları, Yılmaz F.'nin aksine zorla para almaya çalıştığını ileri sürdü.

Polis, 'kasten yaralama', 'gasp' ve 'yağma' suçlarından kaydı bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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