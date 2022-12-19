Ertan´ın, eniştesi M.Ö. (40) ile cesedi gömmeye karar verip, portakal bahçesinde mezar kazmaya çalıştıkları ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçerek sulama kanalına attıkları belirtildi.

Mehmet Ertan

POLİS, AİLESİNDEN ŞÜPHELENDİ

Seyhan ilçesinde sulama kanalında, 11 Kasım 2021´de, uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Ali Ertan´ın, çuval içinde cesedi bulundu. Ertan´ın, boğazı kesilerek öldürülüp, ayaklarına taş bağlanarak suya atıldığı belirlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oğulları için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelendi. Soruşturmayı bu yöne kaydıran cinayet dedektifleri, kendisine ait dershanede matematik öğretmeni olan baba Mehmet Ertan ile anne A. Ertan´ı (45) emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Mehmet Ertan, sorgusunda, oğlunu boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü; eşi A. Ertan, aynı evde nikahsız yaşadığı R.S. (26) ve kız kardeşinin eşi M.Ö. ile cesedi sulama kanalına attıklarını itiraf etti. Bunun üzerine R.S. ile M.Ö. de gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

CİNAYETİN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Adana 4´üncü Sulh Ceza Mahkemesi´nde 5 Ocak´ta hakim karşısına çıkan şüphelilerden A. Ertan, R.S. ile M.Ö., `suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme´ suçundan tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. `Altsoydan akrabayı kasten öldürme´ suçundan yargılanan Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi. Cinayetin detayları ise hazırlanan iddianameyle ortaya çıktı.