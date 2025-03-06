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        Haberler Bilgi Magazin Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ve oyuncuları: Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

        Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Öldür Beni Sevgilim filmi, 6 Mart Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosu Murat Dişli tarafından kaleme alınan filmin yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez oturmaktadır. Filmi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için, "Öldür Beni Sevgilim filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte Öldür Beni Sevgilim filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 18:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 18:36
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        • 1

          Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan'ın paylaştığı Öldür Beni Sevgilim filmi, beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. 2018 yılında vizyona giren film, romantik komedi türünde kaleme alınmıştır. Peki, "Öldür Beni Sevgilim filmi konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Öldür Beni Sevgilim ne zaman çekildi?" İşte Öldür Beni Sevgilim filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Öldür Beni Sevgilim, birbirlerini öldürmeye karar veren bir çiftin hikayesini konu ediyor. Okan ile Demet, 5 yıldır evli olan bir çifttir. Ancak birlikte geçirdikleri senelere rağmen ilişkileri pek de iyi değildir. İkilinin aşkı masal gibi başlamış, büyük heyecanlarla devam etmiş ve mutlu sona ulaşmıştır. Ancak evliliğin ardından hayatları sıradanlaşmaya başladıkça, çiftin içindeki o heyecan duygusu da ölmeye başlamıştır.

          5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. Farklı hayatlar isteseler de bunu dile getiremeyen ve ses çıkarmadan, içten içe birbirlerine sinir olmaya başlayan genç çift, evlilik yıldönümlerinde büyük bir yanlış anlamanın kurbanı olur. Yaşanan yanlışlık sonucunda 5 yıllık karı-koca birbirlerini öldürmeye karar verirler. Bunun için uygun yollar arayan çift, kendilerini birbirinden komik ve tehlikeli durumlar içerisinde bulur.

        • 3

          ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Şenol Sönmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Okan karakterine Murat Boz hayat verirken, Demet’i ise Seda Bakan Canlandırıyor. Senaryosunu Murat Dişli’nin kaleme aldığı filmin kadrosunda Açelya Topaloğlu,Özgür Emre Yıldırım, Seda Güven, Yosi Mizrahi, Dilşad Şimşek ve Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimler yer alıyor. Film çekimleri ise Muğla Fethiye'de yapılmıştır.

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