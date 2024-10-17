Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Olcay Şahan: Takımın gidişatından memnunum - Yılport Samsunspor Haberleri

        Olcay Şahan: Takımın gidişatından memnunum

        Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, şu ana kadar takımının sergilediği performanstan memnun olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 10:24 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takımın gidişatından memnunum"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Altınordu, şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

        Topladığı 15 puanla 5. sırada yer alan kırmızı-lacivertliler, lider Kastamonuspor’un 1 puan gerisinde bulunuyor. Henüz yenilgisi bulunmayan Altınordu, dış sahada oynadığı 3 maçta galibiyet alamayıp berabere kalırken, iç sahada ise kusursuza yakın performansa imza attı.

        "ONLARIN DESTEĞİ TAKIMA POZİTİF ENERJİ VERİYOR"

        Altınordu’da Teknik Direktör Olcay Şahan da takımın genel durumuyla alakalı kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sezon başından beri Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi’nde oynadıkları 4 maçı da kazandıklarını hatırlatan Şahan, "Sahamızda iyi oynuyoruz. Futbolcularım da antrenman yaptıkları sahada maç yapmaya alıştılar. Burada oynadığımız maçlarda yanımızda olan taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Onların desteği takıma pozitif enerji veriyor" dedi.

        "Rakibi iyi analiz ettik"

        Deplasmanda oynanacak maç öncesinde rakibi iyi analiz ettiklerini dile getiren Olcay Şahan, "Bu sezon deplasmanlarda oynadığımız maçlardan galibiyetle ayrılamadık. Pazar günkü maça çok iyi hazırlanacağız ve deplasmandan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum. Rakip takıma baktığım zaman Beşiktaş’ta oynarken abilik yaptığım Beşiktaş’ın genç oyuncuları orada forma giyiyor. Biz de o maça çok iyi hazırlanıp oradan üç puanla ayrılan taraf olmak istiyoruz" diye konuştu.

        "İYİ BİR DURUMDAYIZ"

        Takımın gidişatından memnun olduğunu vurgulayan genç çalıştırıcı, "İstatistik olarak iyi bir durumumuz var. Tabii ki futbol bu oynayan oyuncu mutlu, oynamayan oyuncu mutsuz. Bizler de takım içindeki mutluluğu sağlamaya çalışıyoruz. Bütün oyuncularım şans buldu. Rakibe göre hamleler yapıyoruz. Takım içindeki rekabeti her zaman en üst düzeyde tutuyoruz. Rekabet üst düzeyde olunca da başarılı oluruz. Takımımız da buna güzel cevap veriyor" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Konutta 21 ayın en yüksek satışı
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        Savcıyı tehdit eden Yenidoğan çetesi için iddianame
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        İşte ilk ‘vergi yüzsüzleri’ listesi
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        Ayşegül'ün katiliyle ilgili paylaşımları yürek yaktı!
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        6 yıl önce 6 yıl sonra
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        21 aylık bebek uyuyordu! Kreşte tokat dehşeti!
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Hücre Atlası: Cildin yaşlanmasını geciktirebilecek yeni bir yöntem keşfedildi
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Milli araya Fenerbahçeliler damga vurdu!
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Bireysel silahlanmadaki durum
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Destici'den Habertürk'e açıklamalar
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Hasan 8 yaşındaydı... Çok büyük acı!
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
        3 günlük yaşam savaşını kaybetti!
        "Kendimi odaya kilitledim"
        "Kendimi odaya kilitledim"
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kerem Aktürkoğlu'na İspanyol devinden kanca!
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Kirayı elden ödeme dönemi sona erdi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Borsa İstanbul 15 günde 29 milyar dolar eridi
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Şampiyonlar Kupası Fenerbahçe'nin!
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        Her yönüyle öğretmenlik kanunu
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        "İsrail İran'a ABD seçiminden önce saldıracak" iddiası
        Habertürk Anasayfa