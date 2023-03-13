DHA

TBMM Teknoloji ve Sanayi Komisyonu'na havale edilen 'OHAL Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile de kamu personeline 11 Şubat'ta ödenen aylık ve ücretlerin, personelin 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonucu hayatını kaybetmesi halinde geri alınmaması, olağanüstü hal ilan edilen bölgede sanayi işletmelerinin 6948 sayılı kanuna göre uymakla yükümlü oldukları sürelerin 6 Şubat'tan (bu tarih dahil) itibaren 3 ay süreyle durdurulması ile esnaf ve sanatkar meslek kuruluşları ve kooperatiflerin bu bölgedeki illere ayni ve nakdi yardım yapabilmelerinin düzenlenmesi amaçlanıyor.