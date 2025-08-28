Okulların açılmasına sayılı günler kaldı... Çocuğunuzu okula hazırlamak için bu detaylara dikkat!

OKULLARIN AÇILMASINA GÜNLER KALA

Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler yeni dönemin heyecanına hazırlanıyor. Ancak bu süreç sadece kırtasiye alışverişiyle sınırlı değil; çocukların zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak okula adapte olabilmesi için bazı önemli adımlar atılması gerekiyor.