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        Haberler Gündem Okulların açılma ve tatil tarihleri açıklandı! MEB 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi

        Okullar ne zaman açılacak? MEB takvimi açıklandı! İşte ara tatil ve okulların açılacağı tarih

        Yaz tatilinin başlamasının ardından bir aydan fazla süre geçti. Tatil planlarına devam eden öğrenciler ve veliler ise merak içerisinde yeni dönemin ne zaman başlayacağını ve yeni dönemdeki tatil tarihlerini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? 2023 - 2024 ara tatil ve sömestır tatili ne zaman? İşte merak edilen tarihler...

        Habertürk
        Giriş: 25.07.2023 - 11:53
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        • 1

          Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil tarihleri ve sömestr ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimini yayınladı. Takvimde okulların açılacağı tarih ve tatil tarihleri belli oldu. İşte merak edilen tarihler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN AÇIKLACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimini açıkladı.

          Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim ve öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

          Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek.

        • 3

          6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmi ve özel okullarda 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla bakanlıkça hazırlanacak program 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim ve öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

          2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

        • 4

          TATİL TARİHLERİ

          Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

          Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

          İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

          Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

          Takvime göre, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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