Okulların açılacağı tarih hakkında sorgulamalar tüm hızıyla devam ediyor. Yeni dönem için geri sayım sürerken öğrenciler ve veliler "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? sorularına cevap arıyor. İşte konuyla ilgili güncel açıklamalar ve MEB takvimi ile okulların açılacağı tarih...