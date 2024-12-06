Okullarda serbest kıyafetler kaldırıldı mı, önlük mü giyilecek? MEB duyurdu! Öğrencilerin kılık kıyafet yönetmeliği değişikliği nasıl olacak?

OKULLARDA SERBEST KIYAFETLER KALDIRILDI MI, ÖNLÜK MÜ GİYİLECEK?

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarındaki öğrenciler, yaş grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kıyafet giyecek. Öğrenciler, öğrenim gördükleri programın özelliğine göre atölye, işlik, laboratuvar ve iş yerlerinde okul yönetiminin onayı ile önlük, tulum veya yapılan işin özelliğine uygun kıyafet giyecek.

SAĞLIK ÖZRÜ BULUNAN ÖĞRENCİLERE İZİN VERİLECEK

Sağlık özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öğrencilerin özürlerinin gerektirdiği şekilde kıyafet giyinmelerine izin verilecek. Öğrencilere, özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dışı faaliyetlerde kullanılmak üzere veliye mali yük getirecek özel kıyafetler aldırılmayacak.