İsmini öğrenciler belirleyecek

21 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Caner Aktan'ın haberine göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un bu çağrısına Kocaeli Derince Şükrü Aracı İlkokulu’ndan yanıt geldi. Okul yönetimi tarafından başlatılan çalışma kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesine bağlı hayvan barınağından 8 aylık bir erkek köpek sahiplenildi. Şükrü Aracı İlkokulu’nun arka bahçesine yaptırılan kulübeye alınan köpek öğrencilerin ilgi odağı oldu. 8 aylık sevimli köpek öğrencilerle tören esnasında tanıştırıldı.
İSMİNİ ÖĞRENCİLER BELİRLEYECEK
Projeye destek verdiklerini ifade eden sınıf öğretmeni Erdem Kurtulgan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sahip hayvan bakımevinden bir köpek sahiplendik. Artık bizim okulumuzda bir can dostu var. Bizler can dostumuzun tüm ihtiyaçlarını karşılayarak ona sevgi dolu bir yuva sunmak istiyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz siz çocuklar olacaksınız. 8 aylık erkek köpek yavrumuzun şuan bir adı yok. Pazartesi gününe kadar düşüp bir isim önermenizi istiyoruz” dedi. Okul Müdürü Tuncer Yavuz ise, “Biz proje için sayın bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük bir duyarlılık örneği gösterdi. Biz de kendisine destek amaçlı bu projeye dâhil olduk. Büyükşehir belediyemize, sayın bakanımıza, yardımlarını esirgemeyen Ayşen Hoca’ya teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİ
Her sınıfın beslenme ve sevgi günü kapsamında köpeğin bakımını yapacağını söyleyen proje sorumlusu öğretmen Ayşen Yüce, köpeğin kısırlaştırıldığını ve aşılarının yapıldığını ifade etti. Minik öğrencilerin köpekle ilk teması ise renkli görüntülere sahne oldu. Bazı öğrenciler ise mama fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek köpeklerin aç kaldığını ve fiyatların düşmesi gerektiğini söyledi.
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