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Okullar uzaktan eğitime geçer mi ve online olur mu? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitime mi geçiyor, son durum nedir?

Okullar uzaktan eğitime geçer mi ve online olur mu? İlkokul, ortaokul, lise...

Ülkemizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremleri nedeniyle üniversitelerin gün itibariyle uzaktan eğitime geçtiği açıklandı. Söz konusu durumun ardından gözler ilkokul, ortaokul ve liselere çevrildi. İşte, okullar uzaktan eğitime geçer mi ve online olur mu soruları ile ilgili ayrıntılar..

Giriş: 11.02.2023 - 20:50 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerin ardından gözler okulların akıbetine çevrildi. Söz konusu duruma dair güncel bilgileri bir araya getirdik. İşte, bilinmesi gerekenler...

  • ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM BAŞLADI

    Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız. Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız.

    2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var. Şu anda oraya almaya başladık. Buradaki yurtlarımıza da almaya başlayıp, çadırlardan buralara transfer etmiş olacağız. Diğer illere gitmek isteyen depremzedeleri otel, yurt ve kamu misafirhanelerine yerleştiriyoruz. Ev kiralayarak barınacaklara taşınma ve kira yardımına da başlıyoruz.

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem nedeniyle eğitime verilen aranın tüm Türkiye’de 20 Şubat’a kadar uzatıldığını duyurdu.

     

  • OKULLARDA TATİL UZADI MI, KAÇ GÜN OLDU?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada ülke genelindeki okullarda 13 Şubat’a kadar okulların tatil olacağı bilgisini paylaştı.

    Afet bölgesindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "10 ilde eğitim ve öğretime 2 hafta ara verilmiştir." dedi.

  • Afet bölgesi ilan edilen iller ise şu şekilde; Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman

    Bu iller dışında Örneğin İstanbul-Ankara gibi illerde  okullarda deprem nedeniyle tatil 13 Şubat’a kadar sürecek.

  • OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    2022-2023 eğitim öğretim yılında 1. dönem 20 Ocak cuma günü sona erdi. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ise yarıyıl tatili yapıldı.

    Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü açılacaktı.

    Ancak yaşanan deprem sonrası okullarda tatil uzadı ve okullarda ikinci dönem 13 Şubat Pazartesi günü başlayacak.

    Deprem bölgesi ilan edilen  Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman illerinde okullar 20 Şubat’ta açılacak.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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