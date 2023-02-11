OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2022-2023 eğitim öğretim yılında 1. dönem 20 Ocak cuma günü sona erdi. 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında ise yarıyıl tatili yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre okullarda ikinci dönem 6 Şubat Pazartesi günü açılacaktı.
Ancak yaşanan deprem sonrası okullarda tatil uzadı ve okullarda ikinci dönem 13 Şubat Pazartesi günü başlayacak.
Deprem bölgesi ilan edilen Kahramanmaraş, Adana, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman illerinde okullar 20 Şubat’ta açılacak.