Havaların ısınması ile birlikte yaz tatili tarihi merak edilmeye başlandı. Haziran ayına az bir süre kalmasıyla ilkokul, orta okul ve lise düzeyindeki öğrenciler okulların kapanacağı tarihi araştırıyor. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte, MEB ile konuya ilişkin detaylar...