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        Haberler Bilgi Yaşam Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2025 Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman verilecek?

        Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman verilecek?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanacağı tarih duyuruldu. Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatili süreci başlayacak. Haziran ayında okulların kapanmasının ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül 2025'te başlayacak. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihe kadar yaz tatillerini yapacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman verilecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:40
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        • 1

          Okulların kapanacağı tarih belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvime göre okulların açılış ve kapanış tarihi belli oldu. Haziran ayın öğrenciler için yaz tatili başlayacak. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlıyor ve bitiyor, karneler ne zaman verilecek?

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulayacağı çalışma takvimini dönem başında il ve ilçe müdürlüklerine gönderdi. Takvimde değişiklik yapılması gündemde bulunmuyor.

          Eylül ayında başlayan 2024-2025 eğitim öğretim yılı 20 Haziran cuma günü ikinci dönemin tamamlanmasıyla son bulacak.

          OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

          Yaz tatili 20 Haziran’dan itibaren başlayacak. Yapılan açıklamada bazı basın ve yayın organlarında yer alan “MEB bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

        • 3

          KARNE GÜNÜ NE ZAMAN 2025?

          20 Haziran 2025 Cuma günü karneler dağıtılacak. Öğrenciler bu tarih itibari ile yaz tatiline çıkacak.

          MEB TAKVİMİ 2025

          - Birinci dönem 17 Ocak 2025 Cuma sona erdi.

          - Yarıyıl tatili 2 Şubat 2025 Pazar akşamı bitti.

          - İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi sabahı başladı.

          - İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

          - Ara tatil sonrası 7 Şubat'ta ders başı yapıldı.

          - Karneler 21 Haziran 2025 tarihinde dağıtılacak

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