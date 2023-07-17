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        Okullar ne zaman açılacak? MEB 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimi belli oldu!

        16 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla beraber yaz tatiline giren öğrenciler ve öğretmenler, Temmuz ayının ikinci yarısına girilmesinin ardından okulların açılacağı tarih ile ilgili aramalara başladı. Konuyla ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB); 2023-2024 Eğitim Öğretim takvimini yayınladı. İşte, yaz tatili hangi tarihte bitecek ve okullar ne zaman açılacak sorularının yanıtları...

        Habertürk
        Giriş: 17.07.2023 - 23:13
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        • 1

          1 aydan fazla bir süredir yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam eden öğrenciler, yeni eğitim-öğretim yılına dair araştırmalarına da başlamış durumda. LGS ve YKS sınavlarının da gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler artık Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı takvimine çevrilmişti. İşte, söz konusu duruma dair bilinmesi gerekenler...

        • 2

          OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

          Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'in 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takviminin tarihlerine göre okullar, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak.

        • 3

          Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü, ikinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak.

          Söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

        • 4

          2023 YAZ TATİLİ NE KADAR SÜRECEK?

          16 Haziran tarihinde sona eren eğitim-öğretim yılı; 11 Eylül'de başlayacak. Söz konusu tarihler göz önüne alındığında yaz tatili 84 gün sürmüş olacak.

        • 5
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