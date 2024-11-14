Okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor?
Eylül ayında başlayan yeni dönem ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, ders temposuna hızla uyum sağlarken ilk ara tatile giriş yaptı. Ara tatil devam ederken bir yandan okulların ne zaman açılacağı araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın ara tatil takvimini duyurmuştu. Peki, okullar ne zaman açılacak, ara tatil ne zaman bitiyor? Ara tatille ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde...
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Yeni eğitim-öğretim yılı sonrasında ilk ara tatil olan Kasım tatilinin ne zaman biteceğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. MEB takvimine göre, öğrenciler kasım ayı içerisinde yeniden okullarına dönüş yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tatil takvimine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte "Ara tatil ne zaman bitiyor, okullar ne zaman açılacak?" sorularının yanıtları...
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OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024’te başladı ve ilk ara tatil sonrası okullar 18 Kasım 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak. Öğrenciler, 20 Haziran 2025’te ise yaz tatiline girecekler.
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ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLADI?
Bu senenin ilk ara tatili 11 Kasım Pazartesi başladı, 15 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 güne çıktı.
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NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birlikte ara tatil toplam 9 gün sürecek.
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MEB TATİL TAKVİMİ
Birinci dönem ara tatili: 11-15 Kasım 2024
Yarıyıl tatili: 20 Ocak - 31 Ocak 2024
İkinci ara tatil: 31 Mart- 4 Nisan 2025
Okulların kapanması: 20 Haziran 2025