Okulların açılmasına sayılı günler kala uzmanlardan uyarı geldi. Çocuklar eğitim öğretim döneminin başlamasıyla kapalı ve kalabalık ortamlarda daha çok vakit geçirecek. Peki, çocukların bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için neler yapılmalı? Hangi çocuklar okul öncesinde doktor değerlendirmesinden geçmeli? Çocukların hastalanmasını önlemek için nelere dikkat etmeli? Çocukların beslenme çantasında neler olmalı? Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak ve Diyetisyen Canel Öner, ailelerin bilmeleri gerekenleri anlattı.

"KANSIZLIK OKUL BAŞARISINI ETKİLİYOR!"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alpay Çakmak, "Belirli periyotlarla bütün çocukların değerlendirilmesi lazım ama özellikle okula başlama dönemlerinde, kreş, anaokulu, ilkokula başlama dönemlerinde de mutlaka çocukların değerlendirilmesinde fayda var. Birtakım hastalıkların eğitim başarısını etkilemesi açısından çocukların değerlendirilmelerinde fayda var. Özellikle çocukların fizik muayenelerinin yapılması, anamnezlerinin alınması, eğer bir şey varsa üzerine gidilebilir. Örneğin; anemi (kansızlık) çocuğun başarısını etkiliyor. Bunlarla ilgili tedavi yapılarak çocukların eğitim süreci içerisinde başarısız olmalarını engelleyebiliriz" dedi.

ÇOCUKLARIN HASTALANMAMASI İÇİN ÖNERİLER!

Okulların açılmasıyla çocuklarda hastalık görülme oranlarının artacağına değinen Prof. Dr. Çakmak, "Özellikle sonbahar dönemine girmiş olmamız nedeniyle viral hastalıkların (grip, nezle) yükünde belirgin bir artış oluyor. Okulların başlaması ve bu hastalıkların kalabalık ortamlarda oluşması nedeniyle hastalığın yayılması artıyor.

Çocukların bu tür bulguları olduğunda, çocuğun en azından bulaştırıcılık döneminde okula gitmesi önlenebilirse diğer çocuklara bulaşı engelleyebiliriz ama mutlaka okula gitmesi gerekiyorsa maske takılabilir, el hijyenine dikkat edilebilir, temas azaltılabilir. Bunlar sağlanabilirse çocuklarda bulaşı azaltabiliriz. Ulusal aşı takvimine göre çocukların eksik aşıları varsa tamamlanabilir. Beslenme de çocuklar açısından önemlidir, sağlıklı beslenme modellerinin uygulanması, et, süt, yoğurt, sebze ve meyveden oluşan, katkı maddesi içermeyen besinlerle beslenmeyi öğretmeliyiz. Ayrıca çocukların görme ve işitme açısından değerlendirilmesi de önemlidir. Çocuklar televizyonu yakından izliyor, yüksek sesle dinliyorlarsa mutlaka doktor tarafından değerlendirilmesinde fayda var. Bunun eğitim sürecine katkısı olacaktır. Ayrıca çocukların diş sağlığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

POĞAÇA, AÇMA, SİMİT YERİNE TAM TAHILLI ÜRÜNLER

"Kahvaltı günün en önemli öğünüdür, dünyada ve Türkiye'de en çok atlanan öğündür de..." diyen Diyetisyen Canel Öner, "Vücut uyku döneminde enerji harcıyor ve depolarını harcıyor. Sabah kahvaltısı da bu depoların yerine konulmasını sağlıyor. Bu yüzden güne daha enerjik ve istekli başlayabilmek için muhakkak hem çocukların hem de yetişkinlerin kahvaltı yapması gerekiyor. Kahvaltının saati de çok önemli. Uyandıktan sonra 30-40 dakika içinde kahvaltının yapılması gerekiyor. Çocuklar genelde kahvaltı için beslenme çantası götürüyor ama beslenme çantasının içeriği de önemli. Muhakkak peynir, yumurta, süt, yoğurt gibi proteinli bir ürünün olması gerekiyor. Veliler aynı zamanda yağ grubundan kuruyemişleri ve zeytini kullanabilir. Poğaça, açma, simit gibi beyaz unla yapılmış ürünler yerine tam tahıllı ekmekler ya da tam tahıllı diğer ürünleri kullanabilirler" açıklamasında bulundu.

SABAH KAHVALTISI ŞART!

Diyetisyen Öner, "Kahvaltı yapılmadığında ya da öğün dengesi yeterli olmadığında çocuklarda obezite görülebilir. Yine kahvaltı yapılmadığında çocuklarda hipoglisemi riski görülebilir. Bu yüzden öğünlerin belli saat aralıklarında yapılması gerekiyor. Kahvaltının 08.00-10.00 arası, öğle yemeğinin 12.00-14.00 arası, akşam yemeğinin de 16.00-20.00 arasında olması gerekiyor. Öğün atlandığında çocuklar gece acıkıyorlar ve böylece çocuklarda obezite riski artmış oluyor. Ayrıca kahvaltı yapan çocuklar her zaman kahvaltı yapmayanlara göre daha başarılı oluyor. Problem çözme ve derse adapte olma yetenekleri çok daha iyi oluyor. Kahvaltı yapmayan çocuklarda odaklanmada güçlük, algılamada yavaşlama ve öğrenmede isteksizlik meydana geliyor" dedi.

BESLENME ÇANTASINA CİPS YA DA BEYAZ UNLA YAPILMIŞ ÜRÜNLER KOYMAYIN!

Çocukların beslenme çantasında cips ya da beyaz unla yapılmış ürünler yerine daha çok meyve, kuruyemişler konulabilir. Çocuklar ara öğünlerde bunları tüketebilirler. Çocuğun beslenme çantasında meyve grubu, sebze grubu, bunun yanında et, yumurta, süt gibi protein grubu ve ekmek grubunun da tam tahıllı ürünlerden olmasını istiyoruz. Ayran, yoğurt gibi süt ürünlerini de kullanabilirler. Çocuklar için su tüketimi de önemli. Beslenme çantasına bir litre su konulduğunda yeterli olacaktır" diye konuştu.