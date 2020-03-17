Okul tatili uzayacak mı? sorusu milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde. Türkiye'de görülen vakalarla birlikte en önemli konular arasında yer alan corona virüse karşı alınan tedbirler oldukça önemli. O tedbirlerin arasında eğitim ile ilgili olan madde dikkatleri çekiyor. Öğrenciler için bu hafta okullar tatil olacak ve haftaya da EBA ve TRT'deki dersler üzerinden uzaktan eğitime başlanacak. Öğrenci ve veliler okul tatilinin uzayıp uzamayacağını merak ederken, önemli bir açıklama Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Drç Ateş Kara'dan geldi. İşte detaylar...

OKUL TATİLİ UZAYACAK MI?

Prof. Dr. Ateş Kara, Corona virüsün ülkemizdeki son durumu ile ilgili yeni değerlendirmelerini paylaştı. Prof. Dr. Kara, okulların kapalı kalma süresinin, durumun seyrine göre değişebileceğini ifade ederek, "Bugün için net bir şey söylemek mümkün değil. Önümüzdeki günlerde ülkemizdeki durumun nasıl seyredeceğine, ülkemizde görebileceğimiz vakaların, içeriden yayılan vakalar mı, yoksa dışarıdan gelen vakalar mı olacağına bağlı olarak bu süre uzayabilir; ama kısalmasını beklemiyorum ben" ifadesini kullandı.

Ancak okulların kapalı kalması durumunun uzaması halinde de eğitimin yine EBA ve TRT aracılığıyla uzaktan eğitim şeklinde devam etmesi bekleniyor.

"OKULLARIN TATİL EDİLMESİ BÜYÜK ETKEN"

Prof. Dr. Kara, virüsün yayılımının hava sıcaklığı, nem oranı, insanların iç içe kalmaları gibi pek çok faktöre bağlı olduğunu bildirdi. Kara, okulların kapalı kalmasının yayılmanın önlenmesinde büyük etken olduğunu ifade ederek, "Enfeksiyon görülmeye başladıktan sonra okulları kapatırsanız enfeksiyondaki azalma en iyi ihtimalle yüzde 15'te kalıyor. Yani 100 vaka görecekseniz 85 görüyorsunuz. Ama enfeksiyon daha görülmeden okulları kapatabilirseniz, bu etki minimum yüzde 45 oluyor. Yani 100 vaka yerine en fazla 55 görüyorsunuz, hatta 40'a kadar düşüyor. Bu nedenle Türkiye, önlemleri diğer ülkelere göre çok erken, çok radikal şekilde alıyor. Bunun temel amacı, ülkemizdeki vaka görülmesini mümkün olduğunca ötelemek" diye konuştu.