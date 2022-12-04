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Kadıköy'de okul servisinde korku dolu anlar

İstanbul'da bir okul servis sürücüsü ile motosikletli, araçtaki çocukların gözleri önünde tekme tokat kavga etti. Minik çocukların gözyaşlarıyla tanık olduğu dehşet anlarında biber gazı ve sopa da kullanıldı

Giriş: 04.12.2022 - 11:32 | Güncelleme: ABONE OL
Motosikletli ile servis şoförü tekme tokat kavga etti! - Haberler
Okul servisinde yaşandı! Çocukların gözü önünde dehşet
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DHA

Kadıköy'de trafikte bir okul servisi şoförü ile motosikletli arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tanık olan çocuklar gözyaşları içinde yaşananları izledi.

DHA'nın haberine göre olay, Kadıköy Erenköy'de ara tatilin başladığı 11 Kasım Cuma günü yaşandı. Görüntüleri yeni ortaya çıkan olayda, okul servisi şoförü, önündeki araçta bulunan sürücüyü, cep telefonuyla konuştuğu için trafiği yavaşlattığı iddiasıyla, kornayla uyardı.

MOTOSİKLETLİ KASKINI FIRLATTI

Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir motosiklet sürücüsü, servis şoförüne el kol işaretleri yaptı. Bunun üzerine servis şoförüyle motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

SÜRÜCÜ BİBER GAZI SIKTI

Motosikletinden inen sürücü, servis şoförüne kaskını fırlattı. Aracından inen servis şoförü, motosiklet sürücüsüne biber gazı sıktı.

Aracındaki sopayı da yanına alan servis şoförü, motosiklet sürücüsüne vurdu. Şoför ile sürücü arasındaki kavga sırasında okul servisindeki çocuklar, korku dolu gözlerle ve ağlayarak olanları izledi.

Servis hostesi ise çocukları sakinleştirmeye çalıştı. Kavganın ardından servis şoförü araca tekrar bindi. Birbirinden şikayetçi olmayan taraflar, olay yerinden ayrıldı. Çevredekiler yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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