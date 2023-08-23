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        Haberler Gündem Çevre Oksijen azaldı, balık ölümleri başladı!

        Baraj kıyısına vuran balıklar, 'endüstriyel atık' ve 'oksijen yetersizliği'nden öldü

        Bursa'da çevre kirliliği felakete yol açtı. Kentte Boğazköy Barajı'nda toplu balık ölümleri yaşandı. Ölümlerin ise endüstriyel atıklar ve oksijen yetersizliğinden kaynaklandığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 10:10 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:10
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          Bursa'da binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan Boğazköy Barajı'nda toplu balık ölümlerinin, Kalbur Deresi'ne karışan endüstriyel atıklar ile oksijen yetersizliğinden olduğu tespit edildi.

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          DHA'nın haberine göre İnegöl ilçesi Hamzabey Mahallesi'nden geçen Göksu Çayı üzerine 2011 yılında sulama amacıyla yapılan Boğazköy Barajı çevresinde, geçen hafta çok sayıda ölü balık karaya vurdu.

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          Özellikle ilkbahar ve sonbahar döneminde onlarca türden, binlerce göçmen kuşa ev sahipliği yapan, daha önce leylek, pelikan, ördek, martı ve karabatakların görüntülendiği, 11 bin 187 hektarlık alanın tarımsal sulama ihtiyacını karşılayan barajdaki balık ölümleri endişeye yol açtı.

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          İhbarla harekete geçen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen balıklardan ve baraj suyundan numune aldı.

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          Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nde yapılan incelemede, balık ölümlerinin Kalbur Deresi'nde yaşandığı, akıntıya kapılarak baraja sürüklendiği tespit edildi.

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