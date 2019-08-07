07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Teknik direktör Ergin, Hollanda'da 10-16 Haziran'da gerçekleştirilen 2019 Açık Hava Dünya Şampiyonası'nda bekledikleri başarıları elde edemediklerini belirtti.
Klasik yay erkek takımının sıralama atışlarını tarihinde ilk defa dördüncü sırada bitirdiğini, ancak daha sonra Avustralya'ya elenerek kotadan uzakta kaldığını anlatan Ergin, klasik yay kadın takımının ise kazanmasının çok zor olmadığını düşündüğü Çin yarışmasını kaybettiğini ifade etti.
Çok genç sporculara sahip bir milli takım olduklarını aktaran Ergin, şunları kaydetti:
"Kariyerleri başarılarla dolu olmasına rağmen halen daha tecrübe kazanmaya ihtiyaçları olan, büyük yarışmalarda nasıl yarışacaklarını daha iyi şekilde öğrenmeleri gereken sporculara sahibiz. Dünya Şampiyonası'ndan gerekli dersleri aldık. Teknik ekip olarak yaptığımız analizlerde, sporcularımızın yarışmalarda nasıl daha iyi yarışabileceklerini ve eksiklerimizi görmeye çalıştık. Özellikle psikolojik anlamda sporcularımızın, baskı altında daha iyi performans gösterebilmeleri için özel önlemler almış durumdayız. Bununla ilgili çalışmaları sürdürüyoruz."
"DÜNYA OKÇULUĞUNA YÖN VERİYORUZ"
Göktuğ Ergin, sporcularının üç yıldır yaptıkları çalışmaların karşılığını bu sene gerçekleştirilen Dünya Kupası'nın etaplarında podyuma çıkarak aldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Dünya Şampiyonası'nın hemen ardından Berlin'de yapılan Dünya Kupası'nın dördüncü ayağını 4 altın madalyayla ülke sıralamasında birinci olarak bitirdik. Bu aslında dünyada geldiğimiz yeri çok net gösteren bir durum. Şu anda dünya sıralamalarında hem takım hem de bireysel sporcularımız ilk beşin içerisinde yer alıyor. Gönül rahatlığıyla artık ülkemizin dünya okçuluğuna yön veren, önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyleyebiliyoruz."
HEDEF ÖNCE KOTA SONRA OLİMPİYAT MADALYASI
Antalya'da 20-26 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2020 Açık Hava Avrupa Şampiyonası ve 21-28 Haziran 2020'de Almanya'nın başkenti Berlin'de organize edilecek Dünya Kupası 3. ayak yarışmalarında olimpiyat kotası alma şanslarının bulunduğunu anlatan Ergin, "Ümit ediyorum ki Türk okçuluğu olimpiyatlarda hak ettiği yeri alacak. Ancak tabii yaptığımız çalışmalar ve sporcularımızın gösterdiği performans, olimpiyat kotasını almayı başardıktan sonra olimpiyatlarda da madalyanın favorisi olacağımızı gösteriyor." ifadelerini kullandı.
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