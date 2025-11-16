Habertürk
        Okan Karacan: Zor bir dönemi atlattım

        Okan Karacan: Zor bir dönemi atlattım

        Daha önce "Akıl hastanesinde yattım" açıklamasında bulunan sunucu Okan Karacan, konuyla ilgili konuştu ve "Zor bir dönemi atlattım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 10:07 Güncelleme: 16.11.2025 - 10:07
        "Zor bir dönemi atlattım"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Okan Karacan, oğlu Alican Karacan ve sevgilisi ile birlikte Bebek'teki bir dondurmacıdan çıkarken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karacan, yakın zamanda hem tiyatro hem de sinema projeleriyle ekranlara dönmeye hazırlandığını belirtti.

        Yapay zekâ kullanımının hayatının büyük bir parçası haline geldiğini söyleyen Okan Karacan; "Artık ona sormadan bir şey yapamıyoruz" dedi.

        Daha önce yaptığı "Akıl hastanesinde yattım" açıklamasıyla ilgili sorulara ise "Zor bir dönemi atlattım" sözleriyle karşılık verdi.

        Yanındaki kadının sevgilisi olduğunu söyleyen Okan Karacan; "Yeni kız arkadaşım… Her şey yolunda, keyfimiz yerinde" dedi.

        Bir sokak müzisyeni, dondurmacı çıkışında Okan Karacan'a özel bir performans sergileyerek klarnet çalıp şarkılar söyledi. Karacan, bu anlara tebessümle karşılık verdi.

        #Okan Karacan

