Sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri Okan Karacan. Çılgın Dersane film serisinde canlandırdığı Doktor Bilgin karakteriyle geniş takipçi kitlelerine ulaşan Okan Karacan kimdir? Ünlü oyuncuya dair merak edilenleri derledik...

OKAN KARACAN KİMDİR?

Okan Karacan, 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden biri olan Okan Karacan bugün 44 yaşına şovmen, program yapımcısı, radyocu, sunucu, tiyatro, dizi ve sinema oyuncusudur. Okan Karacan'ın boyu 1,64 cm'dir.

OKAN KARACAN HAYATI

Okan Karacan ilk ve orta öğrenimini, İstanbul ili Şişli ilçesinde bulunan Terakki Vakfına ait Özel Terakki Lisesi'nde aldı. Üniversite eğitimi için Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü kazanan Karacan, bu üniversiteyi tamamlayamadı, 1995 yılında ise kısa bir süre turizm alanında ticaret hayatına atıldı.

Kısa süreli bir iş hayatının ardından yeniden üniversiteye dönen Okan Karacan 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Müzikoloji bölümünü kazandı. Karacan, buradaki eğitimini 8 yılda tamamlayabildi. Bu esnada pek çok çocuk tiyatrosunda çalışan Karacan, 2002 yılında Tiyatro Portakal'da Sigara Böreği isimli tiyatro oyununda rol alarak oyunculuk hayatına başladı. Tiyatro oyunculuğunu BKM ve Uygur Kardeşler'de devam ettirerek geliştirdi. Buradan televizyon alanına geçen Karacan, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk ve ardından bazı televizyon programlarının yapımcılığını yapmıştır.

Karacan, bu süre içerisinde çeşitli televizyon dizilerinde de rol almış ve yine bu yıllar arasına iki radyo programı sunuculuğunu da sıkıştırmıştır. Sinema oyunculuğu alanında ise; ilki 2007 yılında üçüncüsü ise 2013 yılında çekilen Çılgın Dersane serisi sinema filminde doktor Bilgin karakterini canlandırmıştır. Karacan halen yurt dışında Karacan Artistik Hizmetler adıyla hizmet veren bir yapım şirketini çalıştırmaktadır. Aynı zamanda 2011 yılından bu yana çeşitli telemarketing organizasyonlarında çalışmaktadır.

OKAN KARACAN DİZİLERİ, FİLMLERİ VE TV ŞOVLARI

Televizyon programları

Şakamatik, Show Tv

Taksi, Kanal D

Çocuktan Al Haberi, Kanal D

Sakarazzi, ATV

Yılbaşı eğlencesi, 2000, ATV

Sayısal Gece Çekilişleri, TRT

Sabah Kuşağı, TRT

Günbe Gün, Fox Tv

Oyunbozar, Star Tv

Kabare, Kabare

Buzda Dans, 2007, yapımcı

Şarkı Söylemek Lazım, 2007, yapımcı

Tiyatro oyunları

Sigara Böreği, 2002, Tiyatro Portakal

Televizyon dizileri

Salacak Öyküleri, 1998, Tilt Mahmut

Hayat Bilgisi, 2003, (2005-2006 sezonları) Bestele Behçet

Bir Varmış Bir Yokmuş, TV filmi, 2005

Sevda Tepesi, 2005, Adem

Dedektif Biraderler, 2008, Turna

Çılgın Dershane Üniversite, 2014, Doktor Bilgin

Sinema filmleri

Çılgın Dersane, 2007, doktor Bilgin

Çılgın Dersane Kampta, 2008, doktor Bilgin

Ayakta Kal, 2008, Ömer

Çılgın Dersane 3, 2014, doktor Bilgin

Radyo programları

Gamlıbaykuş, 1999-2003, Best FM

Karacan OnAir, Alem FM

OKAN KARACAN KAÇ KİLO VERDİ?

140 kiloya ulaştığında ameliyat olan Okan Karacan 1 senede 60 kilo verdi.