Okan Karacan'ın acı günü 

Haber Merkezi

Oyuncu ve sunucu Okan Karacan, aldığı acı bir haberle yıkıldı. 2014 yılında Zeynep Kadıoğlu ile evlenen ve iki çocuğu bulunan Karacan'ın kayınpederi Hasan Kadıoğlu hayatını kaybetti.

Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran 45 yaşındaki ünlü isim, gönderisinde "Babamız Hasan Kadıoğlu hakkın rahmetine kavuştu. Cenaze namazı Bursa Beşevler Emir Buhari Camii'nde kılınacak ikindi namazı ile Hasköy Mezarlığı'nda defnedilecek." ifadelerine yer verdi.