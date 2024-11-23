Okan Buruk: Yiğit Kurt'u unutmayacağız!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın 7 Kasım'da evinde İngiliz ekibiyle oynadıkları Tottenham karşılaşmasını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile yola çıkan Yiğit Kurt, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti. Yiğit'in organları ailesi tarafından bağışlandı. Galatasaray bayrağına sarılı tabutuyla 14 Kasım'da Bitez Mezarlığı'na defnedilen Yiğit, hem ailesini hem de sarı-kırmızılı camiayı yasa boğdu.

OKAN BURUK: YİĞİT'İ UNUTMAYACAĞIZ

Ziyaretin ardından basın mensuplarına konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Yiğit'in Galatasaray sevgisine vurgu yaparak duygularını şu sözlerle ifade etti:

"İlk duyduğumuzdan itibaren, Yiğit'in Galatasaray'ı ne kadar sevdiğini, bu maç için ne kadar heyecanlı olduğunu öğrendik. Bu elim kazayı duyduğumuzda çok üzüldük. Cenazesine katılamamıştım çünkü yurt dışındaydım. Ancak o dönem İbrahim Bey oradaydı. Bugün Yiğit'i ziyaret ederek, manevi olarak yanında olmak istedik. Galatasaray yolunda vefat eden bir kardeşimiz olarak her zaman hatırlayacağız. Onun anılarını, yazdıklarını, günlüğünü dinlemek bizleri çok duygulandırdı. İnşallah bugün oynayacağımız maçı kazanır ve bu galibiyeti Yiğit'e armağan ederiz."