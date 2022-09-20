Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 2-1 yendi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-kırmızılılar uzun süre 1-1 giden maçta 3 puanı yine oyuncu değişiklikleri sonrası elde etti. Oyuna 62. dakikada giren Mauro Icardi ve 78'de giren Dubois'nın işbirliği sonrası Calvo kendi ağlarını havalandırırken bu gol aynı zamanda galibiyeti de getirdi.

DEĞİŞİKLİKLERLE 8 PUAN Üst üste üçüncü galibiyetini alan Galatasaray yedi haftada beş galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılıların bu beş galibiyetin dördünü oyuna sonradan giren isimler getirdi. Antalyaspor mücadelesinde Gomis 3 puanı kazandırırken tecrübeli golcü Ümraniyespor deplasmanında da oyuna sonradan girerek galibiyet golünü kaydetmişti. Gaziantep FK maçında oyuna sonradan giren Seferovic'in içinde bulunduğu pozisyondan doğan golle 3 puan kazanılırken Konyaspor mücadelesiyle birlikte Buruk'un değişiklikleri Galatasaray'ın hanesine 8 puan fazladan getirdi.

GİRESUNSPOR MAÇINDA HATA BENİM DEMİŞTİ Giresunspor yenilgisi sonrası açıklamalar yapan Buruk, ikinci yarıya Bafetimbi Gomis'i de alarak çift santrfora döndüğünü hatırlatmış ve sorumluluğu da üzerine almıştı: "İkinci forveti sokmaktaki planlarımız gerçekleşmedi. Bireysel olarak herkes kendi kalitesinin altında kaldı. Bu da bize sonuç getirmedi. Rakibin bizim sahamıza gelme şansını çok az verdik ama bizim daha fazla üretmemiz gerekirdi"

KEREM DOKUNUŞU DA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ İlk haftaların formsuz ismi Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili olarak da özeleştiri yapan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından "Bir oyuncu en iyi performansında değilse hocaların da kendi üzerine bir şeyler alması gerekiyor. Kerem'i daha iyi duruma getireceğiz" ifadelerini kullanmış ve ertesi hafta milli futbolcu Kasımpaşa karşısında 3 puanı getiren isim olmuştu. Buruk'un bireysel performanslara yaptığı dokunuş da camiada yüzleri güldürdü.