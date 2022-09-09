Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Buruk'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Başkanımız ve yönetim kurulumuz da müthiş tempolu çalıştılar, herkesin görev dağılımları vardı. Başkanımız ve özellikle Erden Timur inanılmaz çalıştı. Hoca olarak çok mutluyum. Yaşayacaklarımızı da düşününce çok mutlu ve motiveyim.
Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı bizde süre alıyorlardı ama transferlerden sonra sürelerinin azalacağını düşündüler ve daha çok süre alabilecekleri bir yere gitmek istediler.
27 Haziran'da ilk antrenmana başladığımız günden bu yana günler inanılmaz hızlı geçti. Kadro yenilenmesi, transfer çalışmaları... Geçen senenin etkilerini üzerimizden atmak istedik. Bu dönem içerisinde çok yoğun çalıştık.
Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü. Avrupa'da en başarılı Türk takımı. Burada tek hedefimiz şampiyonluk.
Biz her oyuncuyu buraya getirmeden önce karakter analizi yapıyoruz. Bir şirketle çalışıyoruz. Her yerde tanıdıklarımız var, eski hocalarından bilgiler alıyoruz. Hem Icardi için hem de Mata için çok iyi şeyler duyduk. Oyunculuklarını tartışmaya gerek yok.
Yusuf Demir gibi çok önemli ismi kadromuza kattık. Hücum oyuncularımız bize çok büyük kolaylık sağlayacak. Stoper konusunda da niyetimiz vardı. Orada da Mathias Ross'u tercih ettik. Kısa vadede çok şey bekliyoruz bu isimlerden. Oyunculara da sabır göstermek gerekiyor.
Taraftarımız 10 kişi kalmış bir takımı son maçta 11 kişi oynattı. Bize inanılmaz destek oldular. Bu birlikteliği ve bu paylaşımı doğru bir şekilde biriktirirsek, hayal ettiğimiz şampiyonluk gelecektir.
Transfer ettiğimiz oyuncuların hepsinden katkı alacağımıza inanıyorum. Futbolcularımız için biraz sabır gösterilmeli. Her oyuncu hata yapabilir, iç saha maçlarında bilhassa taraftarlarımızın sabırlı olmasını istiyorum."
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