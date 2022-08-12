Süper Lig’in ilk haftasında Antalya deplasmanından 3 puanla dönen Galatasaray, bu sezon evindeki ilk resmi maç olan Giresunspor karşılaşmasına kilitlendi. Ağustos ayında Antalya gibi çok sıcak bir iklimde takımının mücadele gücünden memnun kalan teknik direktör Okan Buruk, özellikle yaptığı Midtsjö ve Gomis hamlelerinde başarılı oldu. Oyuna girdikten sonra takımın ileri çıkmasında önemli rol sahibi olan Midtsjö, yaptığı asistle de iyi oyununun meyvesini aldı.

11'DE BAŞLAYACAK Norveçli yeni transfere bir müjde de hocası Okan Buruk’tan geldi. Galatasaraylı taraftarların ilk resmi maçta dolduracağı Nef Stadı’na yeni transfer Midtsjö ilk 11’de sahaya çıkacak. 6 numara pozisyonu için Arsenal’den alınan Lucas Torreira ise bu maçta yedek soyunacak. Ancak gidişata göre Buruk’un yeni öğrencisine şans vermek istediği öğrenildi.

TARAFTARININ ÖNÜNE ÇIKIYOR Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında Bitexen Giresunspor ile karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç saat 21.45'te başlayacak. Müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Geçen sezonu 13. sırada tamamlayarak tarihinin en kötü sıralamasını yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0 yenerek başladı. Ligde geçen sezondan gelen 16 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz temsilcisi karşısında son dakikalarda gelen golle moral bulan Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon ilk kez taraftarının önüne çıkacak. Bitexen Giresunspor ise ilk haftada Adana Demirspor'a 3-2 yenilmişti.

2 EKSİK VAR Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Leo Dubois ile Omar Elabdellaoui, Karadeniz temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Sakatlıkları nedeniyle ilk haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında süre alamayan 2 futbolcu, Giresunspor müsabakasını da kaçıracak. Mücadelede sağ bekte Sacha Boey'in forma giymesi bekleniyor.