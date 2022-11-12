Okan Buruk'tan 7-0 için flaş sözler

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Medipol Başakşehir ile Galatasaray, Fatih Terim Stadyumu’na karşılaştı. Müsabakadan sarı-kırmızılılar 7-0 gibi farklı bir skorla galip ayrılırken Okan Buruk da mücadeleyi değerlendirdi. Buruk'un sözleri şöyle:

"Başakşehir bu ligin zor takımlarından biri. Biz kendi oyunumuzu oynamaya çabalıyoruz. Galatasaray pozisyona giriyor, bunları ne zaman atacak deniyordu. Allaha şükür bu maçta golleri bulduk. Fenerbahçe'nin de kaybetmesiyle puan farkı da azaldı."

"Şimdi Dünya Kupası arasına giriyoruz. 5 oyuncumuz kupada yer alacak. Dünya Kupası'na en çok futbolu yollayacak takımız. Oyuncuları da kupaya yolcu ettik. Bu arayı en iyi şekilde kullanıp lige dönmek istiyoruz."