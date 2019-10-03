UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında M. Başakşehir, sahasında Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından turuncu-lacivertlilerin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ŞANSSIZ BİR GOL YEDİK"

Son dakikada kaçan galibiyetten dolayı üzgün olduğunu dile getiren Buruk, “İkinci yarıda rakibimize pozisyon vermedik ama son dakikada şanssız bir gol yedik ve maç berabere bitti. 90. dakikada yediğimiz bir golle berabere kalmış olmak bizi üzdü. Oyuncularımızın performansından memnunum, hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ ÇIKIŞLAR YAPABİLİRDİK"

Birçok pozisyondan yararlanamadıklarına da dikkat çeken Okan Buruk, "İlk yarı rakibimize pozisyon verdik, daha geride oynadık. İkinci yarıda ise hem pozisyonlara giren hem de gole yaklaşan taraf bizdik. İkinci golü atma şansı çok fazla geldi ama bunları değerlendiremedik. 3. ve 4. maçlardan sonra grubun daha çok şekilleneceğini düşünüyorum. İkinci yarı çok daha iyiydik. Daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Maçın genelinde doğru oynadık. Bundan sonra bu oyunumuzu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.