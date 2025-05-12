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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk, kupada 2. kez finale çıkıyor - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk, kupada 2. kez finale çıkıyor

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla ilk, kariyerinde de 2. kez Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. Buruk daha önce Akhisarspor ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2025 - 10:13 Güncelleme: 12.05.2025 - 10:13
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        Okan Buruk, kupada 2. kez finale çıkıyor!
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacak.

        Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk da kupa koleksiyonuna bir yenisini daha eklemek istiyor. Buruk, bu maçla birlikte teknik adamlık kariyerinde 2. kez Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşayacak. 51 yaşındaki teknik direktör, kupayı ilk defa 10 Mayıs 2018 tarihinde Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2'lik skorla yenerek kazanmıştı.

        Bu aynı zamanda Okan Buruk'un antrenörlük kariyerinde elde ettiği ilk kupa olarak yer alıyor.

        GALATASARAY İLE 3, TOPLAMDA 5 KUPA KAZANDI

        Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak ilk kez Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek. 2022 yılının yaz döneminde sarı-kırmızılıları çalıştırmaya başlayan Buruk, bu süreçte birçok başarıya ve rekora imza atarken, Süper Lig'de 2, TFF Süper Kupa'da da 1 kez mutlu sona ulaştı. 51 yaşındaki teknik adam, bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanıp, başarılarına yenilerini eklemek istiyor.

        Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray dışında, Başakşehir ile Süper Lig'de şampiyonluk yaşarken, Akihisarspor ile de Türkiye Kupası sevinci yaşadı.

        Futbolculuk döneminde de Türkiye Kupası'nı kazanan Okan Buruk, bunların 4'ünü Galatasaray'da, 1'ini de Beşiktaş'ta yaşadı.

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