Okan Buruk, Derwall'in 40 yıllık rekoruna ortak oldu!

Rakibin kilidini duran top ile açan Cimbom ikinci yarıda yine duran top sonrasında bir gol daha bularak 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya çıkaran Cimbom aynı zamanda iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.