Okan Buruk, Derwall'in 40 yıllık rekoruna ortak oldu!
Süper Lig'in 32. haftasında Bodrum FK'yı konuk eden Cimbom direkleri dövdüğü mücadeleden 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Jupp Derwall'in rekoruna ortak oldu
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Lider Galatasaray, Süper Lig’in 32. haftasında son haftaların çıkıştaki takımı Bodrum FK’yı konuk etti. Son 9 karşılaşmasının 8’inde kalesini gole kapatan rakibi karşısında baskılı başlayan Cimbom ilk etapta Sousa’yı geçmekte zorlandı.
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Rakibin kilidini duran top ile açan Cimbom ikinci yarıda yine duran top sonrasında bir gol daha bularak 3 puana uzanmayı başardı. Fenerbahçe’yle arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6’ya çıkaran Cimbom aynı zamanda iç sahadaki yenilmezlik serisini de sürdürdü.
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Geçen sezonun 37. Haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra oynadığı 15 maçtan yenilmeden ayrılan Cimbom 12 galibiyet aldı.
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Son haftalarda savunma performansı yükselen sarı-kırmızılılar evinde oynadığı son beş maçta kalesini gole kapadı. İç sahada son olarak 18. haftadaki Göztepe müsabakasında gol yiyen sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki rakiplerine gol fırsatı vermedi.
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Galatasaray, ayrıca bu sezon Süper Lig'de üst üste 2, toplamda 11. kez kalesini gole kapatmış oldu.
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OKAN BURUK, DERWALL'İN REKORUNA ORTAK OLDU
Okan Buruk, Jupp Derwall’in 1985-86 sezonunda iç sahada üst üste beş maçta gol yememe rekorunu da egale etti.
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Galatasaray kariyerinde birçok rekor kıran başarılı çalıştırıcı, Alman teknik direktörden 40 yıl sonra bunu başaran ilk isim oldu.