Müzisyen ve YouTuber Oğuzhan Uğur, 'Hadi İnşallah', 'Kiralık Aşk' ve 'Muhteşem Yüzyıl' gibi yapımlarda rol alan oyuncu Müjde Uzman ile yeni bir aşka yelken açtı. Çift, önceki gün sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla birlikteliklerini gözler önüne serdi.