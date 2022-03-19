"TARİH VERİN, ŞARKILARIMI ONA GÖRE ÇIKARTAYIM"

Gazetecilerin, "Beraber aynı klipte oynamayı ister misiniz?" sorusuna cevap veren Koç, "Kısmet, bize tarih verin. Düğünümüzü de, klibimizi de, şarkılarımı da ona göre çıkartayım." diyerek, espri yaptı.

Ünlü oyuncu ise, "Çok isterim tabii ki oynamayı." açıklamasını yaptı.