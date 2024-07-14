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        Haberler Spor Transfer Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye imzayı atıyor! - Futbol Haberleri

        Oğuz Aydın Fenerbahçe'ye imzayı atıyor!

        Fenerbahçe, Oğuz Aydın'ın transferi için Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı. 23 yaşındaki futbolcuyla önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2024 - 23:11 Güncelleme: 14.07.2024 - 23:11
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        Oğuz Aydın, Fenerbahçe için geliyor!
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        Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Oğuz Aydın transferi için Corendon Alanyaspor ile prensip anlaşmasına vardı.

        TRT Spor'un haberie göre Oğuz Aydın’ın kısa süre içerisinde sağlık kontrolleri için İstanbul’a davet edileceği öğrenildi.

        Sağ ve sol kanatta forma giyebilen 23 yaşındaki futbolcunun kararını vermesinde yöneticiler ve Ali Koç ile yaptığı bire bir görüşmenin etkisi olduğu kaydedildi.

        Oğuz Aydın, bu sezon Corendon Alanyaspor formasıyla 38 maça çıktı Bu karşılaşmaların 30’una 11’de başlayan genç futbolcu, 13 kez rakip fileleri sarstı ve 8 asist yaptı.

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