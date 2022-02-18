"KONUŞMA YASAĞIM VAR!"

Ayrıca daha önce Seda Sayan'a, "Oğulcan Bey, oyuncu Miray Daner ile yeni bir aşka yelken açtı. Bir anne olarak siz neler söylemek istersiniz?" sorusu yöneltilmişti.

Sayan, "Benim konuşma yasağım var, bu konuda konuşamıyorum. Yasağım kalkmadı. Oğulcan'a sorun." demişti.