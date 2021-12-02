Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yapılan son açıklamalar sonrası içeriği ve ne zaman çıkacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik...

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Şura sonrasında Meclis'e sunulacak olmasından büyük memnuniyet duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Şurası 3 Aralık'a kadar sürecek. Söz konusu bilgiler göz önünde bulundurulduğundan Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir tarih verilmedi.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NEDİR, NE İŞE YARAR?

Öğretmenlerimizin özlük haklarını artırmayı, mali ve sosyal imkanlarını artırmayı, çalışma şartlarını iyileştirmeyi hedefleyen öğretmenlik mesleğine özgü bir kanun.

Öğretmenlere mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları sağlayacak. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayacak. Adaylık, uzman öğretmenlik başöğretmenlik alanlarında hakları, görevler, sorumluklar netleşecek. Öğretmenlikle adaylık kaldırma sınavı kalkıp, öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulanacak. Öğretmenlikte 10 yılı doldurmuş öğretmenlere uzman öğretmenlik getirilecek.

ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE GETİRECEK, İÇERİĞİ VE TASLAĞI?

Düzenleme sayesinde öğretmenlerin tarihte ilk kez kapsamlı ve bütüncül bir meslek kanununa kavuşacağını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu çalışma, öğretmenlerimizin mevcut haklarına ilaveten yeni mali, sosyal ve özlük hakları da sağlayacaktır. Öğretmenliği kariyer mesleği olarak tanımlayarak, adaylık, öğretmenlik, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik alanlarında hakları, görevleri ve sorumlulukları da netleştiriyoruz. Aynı şekilde, öğretmenlikte adaylık kaldırma sınavını artık bir kenara bırakıyoruz, bunun yerine, öğretmenlerin mesleki gelişmeleri temelinde bir program uygulayarak, adaylarımıza destek olacağız.

10 YILINI DOLDURUP SINAVI GEÇENLER UZMAN ÖĞRETMEN OLACAK

Öğretmenlikte 10 yılını doldurmuş öğretmenlerimize uzman öğretmenlik imkanını getiriyoruz. Eğitimlerini tamamlayan ve yapılan sınavdan başarıyla geçen uzman öğretmenlerimiz, hem bir derece alacaklar hem de maaşlarında bin lira artış olacaktır. Yüksek lisans yapmış öğretmenlerimiz ise sınavdan muaf tutulacaktır. 10 yıllık uzman öğretmenler, eğitimlerini tamamlayıp sınavda başarılı oldukları takdirde başöğretmen unvanıyla görev yapacaklardır. Yine bu öğretmenlerimize ilave bir derece verecek, ayrıca maaşlarında da 2 bin lira artışa gideceğiz. Doktora yapmış öğretmenlerimiz ise bu sınavdan muaf tutulacaktır."

"ÖĞRETMENLERİMİZİN EK GÖSTERGELERİNİ 3600'E ÇIKARIYORUZ"

Öğretmenlere kariyer basamaklarında ilerleme imkanı sunarken, lisansüstü eğitim için de çok önemli teşvikler vereceklerini anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra birinci derecedeki öğretmenlerimizin ek göstergelerini daha önce söz verdiğimiz şekilde 3600'e çıkarıyoruz.

''SÖZLEŞMELİ VE KADROLU ÖĞRETMEN AYRIMINI ORTADAN KALDIRIYORUZ''

Ayrıca sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen ayrımını da ortadan kaldırıyoruz. Mecburi hizmet hariç, özlük hakları, atamalar, mazeret tayinleri başta olmak üzere sözleşmeli öğretmenlerimiz kadrolu öğretmenlerimizle aynı haklara sahip olacaklar. Tüm bu hususları içeren Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun çok yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine sunulmasını planladık. Bu tarihi reformun tüm öğretmenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Öğretmenlerimizin de mesleklerinin kutsiyetine ve hassasiyetine uygun biçimde görevlerini layıkıyla yapmayı sürdüreceklerine inanıyorum."

Erdoğan, hayatın dinamizmi içinde, eğitimle ilgili taleplerin, önceliklerin ve beklentilerin de değişmesinin doğal olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanlar dahilinde bir muhasebe yapmak, uygulanan politikaların güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek, ihtiyaçlar çerçevesinde yeni kararlar almak, eğitimde gelişmenin olmazsa olmazıdır. Eğitimde mükemmele ulaşma çabası, eleştirilecek, yerilecek değil, takdir edilecek, alkışlanacak bir tavırdır. Eğitimle ilgili çalışmalarımızı yap bozdan ziyade eskinin kazanımlarını da koruduğumuz yeni bir inşa ve tekamül süreci olarak görüyoruz. Biz başkaları gibi eğitime ideolojik gözlüklerle bakmıyoruz. Biz başkaları gibi rövanşizm peşinde de değiliz. Biz sadece sorunları çözmenin, yanlışları düzeltmenin peşindeyiz. Biz tüm evlatlarımızı geleceğe daha nitelikli, daha kalifiye, daha donanımlı bir şekilde hazırlamanın çabasındayız."

PROFESÖRLERE DE ÇAĞRI

"Ortaöğretimde, profesörlerin müdürlük yapması" çağrısını yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstiyorum ki ortaöğretimde profesörlerimiz gelsinler, okullarımıza müdür olsunlar. Ortaöğretime farklı bir zenginlik kazandıracaktır. Bu çağrımı daha önce de yaptım, bugün bu vesile ile yine yapıyorum. Çünkü ortaöğretimde de yani profesörlerimizden okullara müdür olanlar birkaç tane var. Onlara da özellikle takdirlerimi ve saygılarımı sunuyorum. Bunu yaygınlaştırmanın çok çok önemli olduğuna da inanıyorum" diye konuştu.