Öğretmenler Günü ne zaman, hangi gün kutlanacak?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte milyonlarca öğrenci ve eğitimci, Öğretmenler Günü için geri sayıma başladı. Okullardan kamu kurumlarına, düzenlenecek tören ve etkinliklerle anlam kazanan bu gün, öğretmenlerin özverili çalışmalarını onurlandırma amacı taşıyor. Peki, 2025 Öğretmenler Günü ne zaman ve bu yıl hangi güne denk geliyor? İşte detaylar...
Öğretmenler Günü, her yıl olduğu gibi bu yıl da gündeme geldi. Öğrenciler, öğretmenlerine teşekkür etmek ve onları mutlu edecek hediyeler hazırlamak için şimdiden plan yapmaya başlarken, gözler bu anlamlı günün tarihine çevrildi. Türkiye’de, Atatürk’ün "Başöğretmen" ilan edildiği tarihte kutlanan Öğretmenler Günü, öğretmenlerin toplumdaki önemli rolünü bir kez daha hatırlatıyor. Peki, Öğretmenler Günü 2025’te hangi gün kutlanacak? Detaylar haberimizde...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü'nün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti için sabittir ancak denk geldiği gün her yıl değişmektedir. Her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanan bu özel gün 2025 yılında Pazartesi gününe denk gelecek.
24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ TARİHÇESİ
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu uygulama 1981 yılından itibaren uygulanmaktadır. 24 Kasım 1928, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür.
Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk'e "Millet Mektepleri Başöğretmenliği" unvanını 11 Kasım 1928'de yaptığı toplantıda vermiş ve bu unvan, 24 Kasım'da Millet Mektepleri Talimatnamesi'nin yayımlanması ile resmîleşmişti.