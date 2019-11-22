“Bisikleti sevmeyen çocuk yoktur, her çocuk bisiklet sürmek ister" fikrinden yola çıkan Fatih Kocamustafapaşa İlkokulu’nda kurulan Fatih Özgür Pedallar Bisiklet Kulübü,

- Okul bahçesine bisiklet parkuru çizilmesini sağlamak,

- Okul öğrencilerimizin kullanması için 75 bisiklet teminini sağlamak,

- 1200 mevcutlu okulumuzda her öğrencimizin güvenli sürüş, trafik ve ilkyardım eğitimi almalarını sağlamak,

- 26 şubeye sahip okulumuzda her sınıfın haftada bir ders saati uygulamalı bisiklet eğitimi almasını sağlayarak bisiklet sürmeyi bilen öğrencilerimize ileri düzey sürüş teknikleri, bilmeyen öğrencilerimize ise bisiklet kullanımı öğretmek gibi çalışmalar gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye devam ediyor.

Amaç ise bu projelerle bu fikirleri bütün İstanbul okullarına yaymak.

ÖĞRETMENİME PEDAL ETKİNLİĞİ

"Fatih Özgür Pedallar" bu yıl bisiklet ve güvenli sürüş farkındalığını artırmak amacıyla başlatılan proje dahilinde 26 Kasım Salı günü "Öğretmenime Pedal" etkinliği gerçekleştirecek.

Etkinlik kapsamında okuldan hareketle önce Fatih Sancaktar Hayrettin İlkokulu’na, Fatih Hekimoğlu Alipaşa İlkokulu’na, Neslişah İmam Hatip Ortaokulu’na uğrayarak öğretmenlerin günü kutlanacak. Ardından da Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne pedal çevrilecek.

Farkındalık turunda Fatih Belediyesi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Fatih İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul bisiklet kulüpleri de Fatih Özgür Pedallar'a destek verecek.