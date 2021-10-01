Kaymakam özür diledi

AA

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaymakam Saygın, bugün Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Saygın, 29 Eylül'de gerçekleştirdiği okul ziyareti sırasında karşılıklı yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan hadisenin kendisini derinden üzdüğünü belirtti.

Öğretmen Burak Kılıç'tan özür dileyen Saygın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi koşulları gereği küçük bir heyetle gerçekleştirdiğimiz sınıf ziyaretleri sırasında iki öğretmenin görevli olduğu sınıfınızda sizin sonradan sınıfa gelmeniz, kim olduğunuzu o an bilmiyor olmam ve tokalaşmak maksadıyla elinizi uzatmanız sebebiyle salgın tedbirleri açısından sizi uyarma gereği duydum. Öte yandan, sizin özel eğitim öğrencimizin bakımıyla ilgilenmeniz sebebiyle sonradan sınıfa geldiğinizi anladım. Yaşanan yanlış anlaşılmadan kaynaklanan hadiseden üzüntü duyduğumu size özellikle belirtmek isterim. Pandemi koşulları sebebiyle ortaya çıkan bu yanlış anlaşılmadan dolayı sizden özür diliyor ve helallik istiyorum. Ayrıca davetimi kabul etme nezaketiniz için de teşekkür ediyorum."

Saygın, çocukların eğitimiyle ilgili süreçlerde her zaman ve her koşulda tüm öğretmenlerin destekçisi olduklarını da kaydetti.

Öğretmen Burak Kılıç ise yanlış anlaşılma sonucu doğan olayın bu noktaya gelmesinden üzüntü duyduğunu, kamuoyuna yansıtılan içeriğin olayın gerçekliğiyle bağdaşmadığını belirterek, "Kaymakamımıza yapıcı tavrı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Artvin Valiliği, Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın'ın okul ziyareti sırasında bir öğretmeni sınıftan kovduğu iddiasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirmişti.