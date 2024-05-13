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        Haberler Gündem Öğretmen il içi atama takvimi ve MEBBİS başvuru ekranı: 2024 öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

        Öğretmen il içi atama takvimi ile başvuru ekranı: 2024 öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır?

        Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Takvime göre; öğretmenlerin il içi tayin başvuruları 13 Mayıs Pazartesi günü yani bugün başlıyor. Öğretmen il içi tayin başvuruları mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden yapılabilecek. İşte, 2024 öğretmen il içi atama başvuru şartları ve MEBBİS başvuru ekranı haberimizin devamında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:14
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2024 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyuruyu paylaştı. Yayımlanan kılavuz ile öğretmen il içi atama takvimi ve başvuru şartları belli oldu. Peki, öğretmen il içi tayin başvurusu nasıl yapılır? İşte, konuya dair ayrıntılar haberimizin devamında...

        • 2

          ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU NE ZAMAN?

          Öğretmen il içi atama başvuruları 13 Mayıs - 17 Mayıs 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden alınacak.

        • 3

          ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.Başvurular mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

          ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 4

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

          1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

          2. 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

          3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

          4. Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken 7433 sayılı Kanun kapsamında öğretmen kadrosuna atananlar bakımından bu bölümün 1 ve 2’nci maddesine ek olarak 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartları aranacaktır.

        • 5

          ATAMALAR NE ZAMAN YAPILACAK?

          Atamalar 22 Mayıs 2024 tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. İl içi yer değiştirmeler, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurası ile belirlenecek.

        • 6

          ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

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