FOX TV ekranlarında yayınlanan Öğretmen dizisi bu akşam ekrana gelecek olan 5. bölümle sezona başlıyor. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu'nun oturduğu Öğretmen dizisi konusu ne? Öğretmen dizisi oyuncuları kimler?

ÖĞRETMEN KONUSU NE?

Hikayenin baş kahramanı olan fizik öğretmeni Akif Erdem; öğrencilerine bir “insanlık dersi” vermek istemektedir. Yalnız Akif Öğretmen; bildiğimiz, alıştığımız öğretmenlerden daha farklı bir ders anlatma yöntemi kullanmaktadır.

Akif Erdem, bu son dersi için öncelikle Küçükkapı Lisesi 12A sınıfını rehin alır ve bir bomba kullanarak sınıfı okulun geri kalanından kopartır. Çocuklar ve Akif artık dışarı çıkamayacaklardır… Ve Akif Öğretmen; çocuklara bir soru sorar; “12A sınıfı öğrencisi Rüya Örnek’in ölümüne aranızdan kim sebep olmuştur?”

Rehin alınan gençlerin bu durumdan kurtulmalarının tek bir yolu vardır; doğruyu söylemek!

Çocuklara ve hatta tüm ülkeye “iyi insan” olmanın önemini anlatan, empati kurmayı ve düşünmeyi öğreten Akif Öğretmen’i zamanla anlayacak ve çok sevecek olan öğrenciler; yaptıkları yanlışların farkına varıp son derslerini başarıyla tamamlayacaklardır.

ÖĞRETMEN OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

İlker Kaleli (Âkif)

Ceren Moray (Zeynep)

Afra Saraçoğlu (Gizem)

Serhat Kılıç (Taner)

Serkan Keskin (Yılmaz)

Şerif Erol (Metin)

Yardımcı karakterler

Ruhi Sarı (Ziya)

Beran Soysal (Mahir)

Cansın Şenel (Simge)

Hasan Şahintürk (Kenan)

İsmail Karagöz (Coşkun)

Hakan Dinçkol (Harun)

Öğrenci kadrosu

Efekan Can (Tuğrul)

Elif Ceren Balıkçı (Mevsim)

Ezgi Gör (Nil)

Ramazan Demir (Ateş)

Doğa Özüm (Rüya)

Bensu Uğur (Selin)

Özgür Civelek (Fiko)

Can Bartu Aslan (Çetin)

Seyit Nizam Yılmaz (Halil)

Göksu Melek Ulucan (Mine)

Burak Can Aras (İsmail)

Deniz Özgür (Seher)

Furkan Eroğlan (Salih)