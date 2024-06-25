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        Haberler Bilgi Gündem Öğretmen ataması sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ne zaman?

        20 bin öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman? Sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınacak 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasında ikinci aşama olan sözlü sınav maratonu başlıyor. Sınava girecek adaylar için ÖSYM sınav giriş belgesinin alabileceği sistemi aktifleştirdi. İşte, 2024 MEB 20 bin öğretmen ataması sözlü sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 13:52 Güncelleme: 25.06.2024 - 13:52
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        • 1

          Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması süreci devam ediyor. İlk başvrular alındı ve şimdi ise sıra sözlü sınav kısmına geldi. Atama; yüzde 50'si KPSS puanı, yüzde 50'si ise sözlü sınav puanına göre yapılacak. Peki, MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınavı ne zaman ve giriş belgesi nasıl alınır? İşte, detaylar..

        • 2

          20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV TARİHİ

          Başvuru sonuçları ve sınav merkezleri 10 Haziran günü adaylara sunuldu. Öğretmen ataması için sözlü sınav süreci ise 1 Temmuz 2024'te başlayacak.

          Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya dair ayrıntılar ise sözlü sınav sonuçlarının ardından duyurulacak.

        • 3

          20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

          Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10, KPSSP121 ve KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puandan başlamak üzere atama alanları bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

          MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI SÖZLÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI NASIL YAPILACAK?

          14 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete kararına göre; sözleşmeli öğretmen atamaları iki aşama şeklinde olacak. Karar için Resmi Gazete'de şöyle deniyor;

          MADDE 1- 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

          “Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50’si alınarak belirlenir.”

        • 5

          MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınav” ibaresinden sonra gelmek üzere “başarı” ibaresi eklenmiştir.

          MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

          MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

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