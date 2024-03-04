Öğretmen atama takvimi tarihleri: 2024 öğretmen atamaları ne zaman olacak?
Öğretmen ataması son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bugün gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısında; öğretmen atamalarının ele alınması bekleniyor. Bu bağlamda "Öğretmen ataması ne zaman yapılacak, kadro ve branş dağılımı nasıl olacak?" soruları gündeme geldi. İşte, 2024 öğretmen atama takvimi ve kontenjan dağılımı hakkında bilgiler...
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Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenleniyor. Toplantının ana gündem başlıklarının arasında öretmen atamalarının olması bekleniyor. Adaylar için öğretmen atamasındaki son durumu haberimizde bir araya getirdik. Peki, Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
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ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.
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2024 ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ
Bu sene öğretmen atamasının yapılacağının müjdesi geçtiğimiz yıl verilmişti. Ancak öğretmen atama takvimi henüz paylaşılmadı. 2024 MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla haberimize eklenecek.
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ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?
31 Aralık 2023 tarihinde bir televizyon kanalının canlı yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öğretmen atamalarına ilişkin konuştu. Bakan Tekin, şunları söyledi;
"2023 KPSS puanıyla öğretmen atamasını yapacağız ve tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığımızın bize vereceği kadro sayısı doğrultusunda takvimimizi oluşturacağız.
Alabileceğimiz en yüksek sayıyı, atanacak toplam kamu personelinin büyük çoğunluğunun öğretmen olacağını tahmin ediyorum. Ama henüz sayıyla ilgili bir şey söylemem yanlış olur. Ama tahmin ediyorum önümüzdeki Kabine Toplantısı'nda bu zaten gündeme gelir. Ondan sonra da bize tahsis edilecek atama sayısına göre, biz de oturup branş bazlı olarak dağılımını yapacağız."
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EN SON 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILMIŞTI
Geçtiğimiz Mayıs ayında 45 bin öğretmen ataması yapılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayırmıştı.
Atamaların büyük çoğunluğu deprem bölgesine yapılırken 22 bin 500'ün üzerinde öğretmen Hatay başta olmak üzere depremden etkilenen 10 ile atanmıştı.
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ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar ve branş dağılımları henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.
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