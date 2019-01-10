Merkez Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde oturan Zeliha Ü., iddiaya göre davranış bozukluğu tedavisi gören Orhan Gökçek'e, Oğlumla arkadaşlık yapma dedi. DHA'nın haberine göre, buna sinirlenen Orhan Gökçek, dün gece saat 03.30 sıralarında Zeliha Ü'nün evine baskına gitti. Gökçek'in defalarca zile basması üzerine paniğe kapılan Zeliha Ü. ve çocukları, komşuları Ufuk Akhan'dan yardım istedi. Fabrika işçisi Ufuk Akhan da tüfeğini alarak aşağıya indi.



7 YERİNDEN BIÇAKLADI



İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Alkollü olduğu öğrenilen Orhan Gökçek, cebinden çıkardığı bıçakla Ufuk Akhan'ı 7 yerinden bıçakladı. Kalbinden de bıçaklanan Ufuk Akhan için mahalle sakinleri ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Ufuk Akhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Eşinin bir hafta önce hamile olduğunu öğrenen Ufuk Akhan'ın cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



FAİLİ MEÇHUL CİNAYETİ İTİRAF ETTİ



Olaydan sonra evine giden Orhan Gökçek polis tarafından suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Orhan Gökçek'in, 2014 yılında aynı mahallede bıçakla öldürülen Hüseyin Ekemen'in de katil zanlısı olduğu ortaya çıktı. Gökçek, Ekemen'i tanımadığını, adını basından duyduğunu, olay gecesi sokakta otururken karşılaştığını, sarhoş olduğunu, kendisine bıçak çekerek telefonunu istediğini, bu esnada cebinden çıkardığı bıçakla öldürdüğünü itiraf etti.

Orhan Gökçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.





