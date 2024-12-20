Oğlunun pantolonuyla boğmuş!
Olay, Manisa'da meydana geldi. Manisa'da iki çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından canice katledilmişti. Hakim karşısına çıkan vicdansız cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Karısını oğlunun pantolonuyla boğduğunu söyledi.
Giriş: 20.12.2024 - 19:40 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:40
Olay, Manisa'da meydana geldi.
Manisa'da iki çocuk annesi kadın boşanma aşamasındaki eşi tarafından canice katledilmişti.
Hakim karşısına çıkan vicdansız cinayeti nasıl işlediğini anlattı.
Karısını oğlunun pantolonuyla boğduğunu söyledi.
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