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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunun darp ettiği babadan acı haber!

        Sakarya'da oğlunun darp ettiği babadan acı haber geldi

        Sakarya'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen oğlu tarafından darp edilen baba, tedavi gördüğü hastanede 35 günlük yaşam savaşını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:47 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:47
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        Oğlunun darp ettiği babadan acı haber!
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        Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 30 Ekim Perşembe günü meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Oğuz Katırcı ile babası İbrahim Katırcı (61) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Oğuz Katırcı, annesini ve babasını darp ederek yaraladı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Oğuz Katırcı ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anne tedavisi sonrası taburcu oldu. Durumu ağır olan İbrahim Katırcı, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybetti.

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