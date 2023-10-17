Adana'da olay, 10 Kasım 2021´de Seyhan ilçesi Gazipaşa Bulvarı´ndaki bir iş yerinde meydana geldi. Matematik öğretmeni olan Mehmet Ertan (43) ile uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ali Ertan (24) arasında çalışmadığı için tartışma çıktı.

Ertan ile Öztürk, Kıbrıs Caddesi´ndeki iş yerinden valiz satın alıp, Hadırlı Mahallesi´ndeki bir portakal bahçesine mezar kazmaya çalıştı ancak toprağın sert olması nedeniyle vazgeçti. Yeniden dershaneye dönüp, Ali Ertan´ın cesedini valize koymaya çalışan şüpheliler, ayaklarının dışarıda kalması üzerine bundan da vazgeçip, başka bir iş yerinden 3 büyük çuval satın aldı.

Cesedi çuvala koyup dershanede bırakan Mehmet Ertan, evine dönüp, olayı eşi Adle Ertan´a (45) anlattıktan sonra, kanlı kıyafetlerini de birlikte nikahsız yaşadığı Rukiye Sarı´ya (26) yıkatıp, cinayette kullandığı bıçağı da saklattı. Sabaha karşı uyanan Mehmet ile Adle Ertan, dershanedeki cesedi otomobile yükledikten sonra sulama kanalına bırakıp, yeniden eve döndü. Sarı, otomobildeki kanlı kilim ile Ali Ertan´ın eşyalarını, evin bahçesinde yaktı.

ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ

Bir gün sonra sulama kanalında cesedi bulunan Ali Ertan için kayıp başvurusunda bulunmayan aileden şüphelenen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet ile Adle Ertan´ı emniyete götürüp, çapraz sorguya aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Mehmet Ertan ile cesedin gizlenmesine yardım eden Adle Ertan, Rukiye Sarı ve Metin Öztürk tutuklandı.

5 Ocak 2022´de hakim karşısına çıkan şüphelilerden Adle Ertan, Rukiye Sarı ile Metin Öztürk tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilirken, baba Mehmet Ertan´ın da tutukluluk halinin devamına karar verildi.