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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Avcılar'da oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!

        İstanbul Avcılar'da, cuma gecesi annesini ile babasını bıçakla yaralayıp, kendisine engel olmak için araya giren oğlunu öldüren Ali Güneş, ilçe meydanında dolaşırken polis ekiplerince yakalandı. Katil zanlısı babanın cinayeti neden işlediği de ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:02 Güncelleme: 18.12.2023 - 09:30
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        Oğlunu öldürmüş, anne ve babasını bıçaklamıştı! İşte cinayetin nedeni!
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        İstanbul'da tüyler ürperten olay, Cuma günü saat 22.00 sıralarında, Avcılar'da, Cihangir Mahallesi Hamza Yerlikaya Sokak'ta bulunan binanın birinci katında meydana geldi.

        BABASI İLE TARTIŞIP BIÇAKLA SALDIRDI

        DHA'da yer alan habere göre alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş (52), gittiği babasının evinde tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

        ANNESİNİ VE OĞLUNU BIÇAKLADI

        Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

        23 YAŞINDAKİ OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

        Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş (23) tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

        KATİL BABANIN 17 SUÇ KAYDI ÇIKTI

        Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve hakaret gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aralıksız çalışma başlattı.

        YAKALANIP GÖZALTINA ALINDI

        Şüphelinin Ambarlı Meydan'da olduğu belirlenince sevk edilen ekip, Ali Güneş'i yakalayarak gözaltına aldı.

        PARA İSTEME CİNAYETİ

        Gözaltında alınan ve alkollü olduğu belirtilen Ali Güneş'in cinayet ve yaralama olayının para isteme konusundaki çıkan tartışmadan kaynaklandığını söylediği ifade edildi.

        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü!
        Anne ve babasını bıçakladı! Oğlunu öldürdü! Haberi Görüntüle
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