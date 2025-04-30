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        Haberler Gündem 3. Sayfa Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!

        Aksaray'da, emekli astsubay 46 yaşındaki Cesur Bulanık'ın, 14 yaşındaki oğlu Y.T.B.'yi odaya kilitledikten sonra 45 yaşındaki eşi Nazmiye Bulanık'ı tabancayla öldürüp yaşamına son verdiği olayda, çiftin birlikte intihar kararı aldığı ileri sürüldü. Ailenin, yakınlarından Soner Erdoğan, "Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta, birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 08:21 Güncelleme: 30.04.2025 - 10:45
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        Oğlunu odaya kilitleyip, eşini öldürmüştü! Gerçek mektupla ortaya çıktı!
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        Aksaray'a, 2 yıl önce tayini nedeniyle gelip emekli olan ve 6 ay önce de oturduğu eve taşınan Cesur Bulanık (46), önceki gün saat 17.00 sıralarında oğlu Y.T.B.'yi (14) odasına kilitledi.

        OĞLU 112'Yİ ARAYIP YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre tabancayla eşi Nazmiye’yi (45) göğsünden vuran Cesur Bulanık, ardından namluyu kendi başına dayayıp ateşledi. Silah seslerini duyan Y.T.B., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi.

        SAĞLIK EKİBİ PENCEREDEN EVE GİRDİ

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Pencereden eve giren ekipler, çifti kanlar içinde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nazmiye Bulanık'ın hayatına kaybettiği belirlendi.

        EVLATLARI ŞOKA GİRDİ

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Cesur Bulanık da yaşamını yitirdi. Şok geçiren Y.T.B., ekipler tarafından sakinleştirilip Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

        YAKINLARI CENAZEYİ ALDI

        Çiftin cenazeleri, yapılan otopsinin ardından memleketleri Sivas'tan gelen yakınları tarafından alındı. Çiftin çocukları Y.T.B.'nin de teyzesine teslim edildiği öğrenildi.

        5 SAYFALIK VEDA MEKTUBU

        Cenazeleri teslim alan yakınlarından Cesur Bulanık'ın teyzesinin oğlu Soner Erdoğan, “Polisten aldığımız bilgiye göre 5 sayfalık bir veda mektubu bulunmuş. Mektupta birlikte intihar etme kararı aldıkları ve yan yana defnedilmek istediklerinin yazılı olduğu belirtildi.

        AĞABEYİNDEN HELALLİK İSTEMİŞ

        Bizler de cenazeleri Gemerek ilçesi Eskiyurt köyünde yan yana toprağa vereceğiz. En son görev yeri Aksaray’dı ve buradan emekli oldu. Dün de ağabeyini arayıp helallik istemiş. Yine birkaç yakınına 'Hakkınızı helal edin' diye mesaj atmış. Biz de şoktayız" dedi.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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